«Стратегия удушения в объятиях»: политолог Шаповалов рассказал о планах Польши относительно Украины

Это абсолютно реально. Так в интервью ФАН прокомментировал возможность оккупации Польшей «восточных крессов» заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Ранее в СМИ появились мнения о том, что из-за стремительно падающих рейтингов польские правящие круги собираются «вернуть» свои бывшие территории уже в 2023-2024 годах.
«Хочу напомнить о том, что российская разведка, в частности Сергей Нарышкин уже обозначил и дал информацию о том, что такая операция не просто задумывается, но и планируется, — дополняет Шаповалов. — При этом нужно иметь в виду, что Польша провела серьезную подготовительную работу, получив, по сути, на Украине карт-бланш от украинского руководства, заручилась поддержкой Запада».
В настоящее время на Украине воюет значительное число польских наемников — уже целые подразделения составлены из поляков, констатирует политолог. В связи с этим он считает уместным подчеркнуть, что конечно нынешнее польское руководство придерживается абсолютно шовинистической политики и готово к активной внешней агрессии.
«Это касается не только того, что Польша занимает русофобскую позицию, Польша совершает нападки и на Германию, находится в очень конфликтных отношениях с Белоруссией. Непростые отношения у Польши и с другими соседними государствами», — дает штрихи к геополитической картине обозреватель.
«Польша вроде бы поддерживает Украину, но это обманчивая ситуация, поскольку фактически выбрана стратегия удушения в объятиях», — продолжает он. То есть, по сути, Польша конечно будет стремиться воспользоваться данной ситуацией для того, чтобы расширить свою территорию за счет захвата западно-украинских земель при этом, скорее всего, будет использован следующий маневр.
«Не прямая агрессия, а вод войск с согласия украинского правительства, якобы для защиты от возможного российского наступления, но де-факто это будет установление полного контроля над этими территориями», — подытоживает Владимир Шаповалов.
Ранее политолог заявил, что будущее Украины возможно только в союзе с Россией.