«Стратегия удушения в объятиях»: политолог Шаповалов рассказал о планах Польши относительно Украины

«Польша вроде бы поддерживает Украину, но это обманчивая ситуация, поскольку фактически выбрана стратегия удушения в объятиях», — продолжает он. То есть, по сути, Польша конечно будет стремиться воспользоваться данной ситуацией для того, чтобы расширить свою территорию за счет захвата западно-украинских земель при этом, скорее всего, будет использован следующий маневр.