Российское руководство обязательно изучит материал бывшего американского государственного секретаря Генри Киссинджера о будущем между Москвой и Киевом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, экс-госсекретарь США весьма талантливый и опытный дипломат, чьи суждения в любое время полезны. Соответствующее заявление Песков сделал 16 декабря.
«Особенно востребованы они в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся, пока возможности такой не было», — отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что 22 декабря в России состоится Государственный совет. Мероприятие пройдет в очном формате.