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Песков сообщил о намерениях Кремля изучить статью Киссинджера о будущем РФ и Украины

Политика
Песков сообщил о намерениях Кремля изучить статью Киссинджера о будущем РФ и Украины

Российское руководство обязательно изучит материал бывшего американского государственного секретаря Генри Киссинджера о будущем между Москвой и Киевом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, экс-госсекретарь США весьма талантливый и опытный дипломат, чьи суждения в любое время полезны. Соответствующее заявление Песков сделал 16 декабря.

«Особенно востребованы они в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся, пока возможности такой не было», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что 22 декабря в России состоится Государственный совет. Мероприятие пройдет в очном формате.
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