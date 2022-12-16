«Для них война — это жизнь»: депутат Госдумы Матвейчев рассказал об английской позиции в политике США

В чем состоит специфика английской точки зрения: в том, что Англия — это остров маленький, который никогда по своим ресурсам не сравнится с ресурсами гигантской Евразии и, соответственно, чтобы управлять как-то и соперничать, страны между собой нужно ссорить. То есть сеять национальную рознь, религиозную рознь, межклассовую борьбу. Напомню, что Маркс жил в Лондоне и умер там. В общем, любую борьбу, которую только можно посеять. Поэтому для них война — это жизнь. А для нас жизнь — это мир. Поэтому экзистенциально мы никогда не сойдемся. У нас разные основы существования. Наши основы — это жизнь и коммуникация, их основы — смерть и война. Только так они могут существовать. Поэтому долго это все растягивалось, они все время за кого-то, но теперь у них ничего уже не получится и, что называется, это последний и решающий бой. Если в результате противостояния удастся сместить эту английскую элиту, которая на всей Земле не дает никому покоя, то планета заживет дружно и спокойно.