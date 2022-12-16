«Для них война — это жизнь»: депутат Госдумы Матвейчев рассказал об английской позиции в политике США

Соединенные Штаты Америки незамедлительно бы уничтожили Россию или захватили бы все в этом мире, если такой способ существовал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат комментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая ранее сообщила, если бы существовал способ прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, то США бы немедленно сделали это. Но такой возможности нет.
Депутат Госдумы Олег Матвейчев ответил на вопросы корреспондента ФАН, почему между Россией и США идет постоянное соперничество, насколько вероятно, что Россия и Америка перестанут бороться за лидерство и способствуют ли высказывания со стороны США и со стороны России улучшению взаимоотношений в условиях современного мира?
— Почему между Россией и США идет постоянное соперничество?
— Соперничество идет не между РФ и США, скорее, между Россией и Англией в течение столетий со времени существования. Просто дело в том, что Америка совершенно неправильно и глупо заимствовала у Англии основные подходы к политике. Америке это было незачем делать. И были в американских элитах люди, например, Рузвельт и Уоллес, которые совсем по-другому смотрели на Россию и на взаимодействие с ней, но, к сожалению, победила английская точка зрения. В итоге США выбрали эту позицию.
В чем состоит специфика английской точки зрения: в том, что Англия — это остров маленький, который никогда по своим ресурсам не сравнится с ресурсами гигантской Евразии и, соответственно, чтобы управлять как-то и соперничать, страны между собой нужно ссорить. То есть сеять национальную рознь, религиозную рознь, межклассовую борьбу. Напомню, что Маркс жил в Лондоне и умер там. В общем, любую борьбу, которую только можно посеять. Поэтому для них война — это жизнь. А для нас жизнь — это мир. Поэтому экзистенциально мы никогда не сойдемся. У нас разные основы существования. Наши основы — это жизнь и коммуникация, их основы — смерть и война. Только так они могут существовать. Поэтому долго это все растягивалось, они все время за кого-то, но теперь у них ничего уже не получится и, что называется, это последний и решающий бой. Если в результате противостояния удастся сместить эту английскую элиту, которая на всей Земле не дает никому покоя, то планета заживет дружно и спокойно.
— Насколько вероятно, что Россия и Америка перестанут бороться за лидерство, а придут к сотрудничеству?
— Россия и Америка могут перестать бороться. Если не будет Англии, Россия и США могут жить в своих определенных зонах, но Америке нужно перестать претендовать на мировое господство, на лидерство. США нужно быть спокойной региональной державой. У них хватит ресурсов, земли и прочего, чтобы обеспечивать себя и быть нормальной страной, нормальной частью света. Это вполне возможно. Не нужно лишь вмешиваться во все остальные территории земли и там всем мешать.
— Как вы думаете, способствуют ли такие высказывания со стороны США и со стороны России улучшению взаимоотношений в условиях современного мира?
— Любые высказывания не надо переоценивать. Надо понимать, что только реальные действия, реальные силы и реальные взаимоотношения решают, что на самом деле главное, а что нет. И неважно, кто и что высказал.
Напомним, что ранее Постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности Василий Небензя говорил, что Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по Уставу организации.
Заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин при этом заявил, что идею лишить Россию места в Совбезе ООН невозможно воплотить. Для этого нужно, чтобы в положения ООН внесли изменения, которые поддержат и ратифицируют две трети государств-членов, в том числе всех постоянных членов Совбеза.
В список постоянных членов Совбеза входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Каждая из перечисленных стран имеет право вето. Еще десять членов-стран избирают члены Генеральной Ассамблеи на два года.