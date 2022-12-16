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Певица Ольга Орлова назвала тусовщицей свою будущую дочь

Шоу-бизнес
Певица Ольга Орлова назвала тусовщицей свою будущую дочь

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова готовится стать матерью во второй раз. Как призналась певица и телеведущая, она уже знает, какой характер будет у ее будущей наследницы.

Как рассказала Орлова в социальных сетях, малышка — та еще тусовщица. По словам певицы, она постоянно «танцует» в ее животе, особенно ночью.

«Очень активная. Думаю, даст родителям жару, когда родится», — добавила она.

Стоит отметить, что вокруг беременности звезды ходило множество слухов. Однако, как пишет «Вечерняя Москва», в конце сентября Орлова опубликовала видео, на котором действительно можно увидеть ее заметно округлившийся живот.
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