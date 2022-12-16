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Полиция США расследует запутанное дело об убийстве четырех студентов в Москве

Происшествия
Полиция США расследует запутанное дело об убийстве четырех студентов в Москве

Сотрудники правоохранительных органов США расследуют запутанное дело о четырех убитых студентах в Москве, штат Айдахо. Об этом пишет британская газета Sky News.

По данным СМИ, все четверо учились в местном университете, активно вели социальные сети и постоянно устраивали вечеринки. Четыре недели назад в дом к молодым людям залез неизвестный злоумышленник и зарезал учащихся. В здании находились еще две студентки, которые проспали нападение и остались живы. Они позвали приятелей, и те уже обнаружили четверых американцев мертвыми. К расследованию дела об убийстве студентов подключилось отделение ФБР штата Айдахо.
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