Полиция США расследует запутанное дело об убийстве четырех студентов в Москве

По данным СМИ, все четверо учились в местном университете, активно вели социальные сети и постоянно устраивали вечеринки. Четыре недели назад в дом к молодым людям залез неизвестный злоумышленник и зарезал учащихся. В здании находились еще две студентки, которые проспали нападение и остались живы. Они позвали приятелей, и те уже обнаружили четверых американцев мертвыми. К расследованию дела об убийстве студентов подключилось отделение ФБР штата Айдахо.