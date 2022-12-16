СОМБ: глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый пострадал из-за теракта в столице республики

Банги, 16 декабря. Telegram-канал Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) сообщил, что в столице республики произошел террористический акт против культурного центра Русский дом. В результате атаки пострадал руководитель организации Дмитрий Сытый.
Глава российской гуманитарной миссии получил посылку от неизвестного адресанта. Отправление содержало взрывчатое устройство, которое сдетонировало в руках у мужчины.
Сейчас руководитель Русского дома находится в больнице. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Telegram-канал СОМБ сообщил, что будет публиковать подробности инцидента по мере их появления.
Центр работает над укреплением гуманитарного партнерства между Москвой и Банги. Сотрудники организации регулярно проводят вечера русской культуры для жителей ЦАР.
Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов прокомментировал атаку центральноафриканских боевиков на хлопковый завод Cotton Cell в Боссангоа.