Российский бизнес может получить возможность работать с пиратскими программами

Сегодня за программное пиратство предусмотрены высокие штрафы или до шести лет тюрьмы, напоминают юристы. В текущей ситуации логично ослабить регулирование, но не целиком легализовать работу с нелицензионным софтом, а установить временные рамки для перехода на новый, выразили мнение эксперты.