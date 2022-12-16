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Российский бизнес может получить возможность работать с пиратскими программами

Экономика
Российский бизнес может получить возможность работать с пиратскими программами

Специалисты Института развития предпринимательства и экономики предложили разрешить бизнесу России отменить наказание за использование программного обеспечения (ПО) без лицензии. Соответствующую инициативу они направили в Минцифры РФ, пишут «Известия».

Они указали, что местный бизнес уже столкнулся с отказами иностранных производителей софта продлить лицензию, а на переход на российские решения уйдет немало времени.

Сегодня за программное пиратство предусмотрены высокие штрафы или до шести лет тюрьмы, напоминают юристы. В текущей ситуации логично ослабить регулирование, но не целиком легализовать работу с нелицензионным софтом, а установить временные рамки для перехода на новый, выразили мнение эксперты.

По оценкам Йельской школы менеджмента, в 2022 году Россию покинули 118 зарубежных разработчиков ПО, а 26 сократили деятельность.
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