Российский бизнес может получить возможность работать с пиратскими программами

Специалисты Института развития предпринимательства и экономики предложили разрешить бизнесу России отменить наказание за использование программного обеспечения (ПО) без лицензии. Соответствующую инициативу они направили в Минцифры РФ, пишут «Известия».
Они указали, что местный бизнес уже столкнулся с отказами иностранных производителей софта продлить лицензию, а на переход на российские решения уйдет немало времени.
Сегодня за программное пиратство предусмотрены высокие штрафы или до шести лет тюрьмы, напоминают юристы. В текущей ситуации логично ослабить регулирование, но не целиком легализовать работу с нелицензионным софтом, а установить временные рамки для перехода на новый, выразили мнение эксперты.
По оценкам Йельской школы менеджмента, в 2022 году Россию покинули 118 зарубежных разработчиков ПО, а 26 сократили деятельность.