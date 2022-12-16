Впавший в кому после ошибки стоматологов мальчик умер в Солнечногорске

Шестилетний мальчик, впавший в кому после ошибки стоматологов, скончался в Солнечногорске, передает Telegram-канал SHOT.
Известно, что у ребенка имелось генетическое заболевание. В 2019 году родители отвели его в частную стоматологическую клинику. Перед лечением юному пациенту сделали ингаляционную анестезию, но доктор дал ему слишком большую дозу препарата. В результате у малыша произошло перенасыщение углекислым газом, его сердце остановилось.
Медики смогли реанимировать мальчика, но он впал в кому и провел в ней три года. Сегодня ночью его мать экстренно вызвала скорую помощь, так как сын перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.
Ранее РИАМО сообщало, что в петербургской квартире нашли мертвого двухлетнего ребенка с телесными повреждениями. Его мать рассказала, что мальчик упал с кроватки.