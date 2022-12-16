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Иранских спортсменов ждут в Магнитогорске

Политика
Иранских спортсменов ждут в Магнитогорске

Организаторы международных соревнованиях по сноуборду в Магнитогорске анонсировали прибытие экзотических для этого зимнего вида спорта спортсменов.

Поясняется, что для участия в международном турнире по сноуборду в параллельных дисциплинах, который состоится 17-18 декабря в Абзаково, ожидается прибытие спортсменов из Ирана, сообщает «Вечерний Магнитогорск».

Конкуренцию иранским мастерам слалома составят представители Японии, Казахстана и России. 17 декабря пройдут соревнования в дисциплине параллельный слалом-гигант, а 18 декабря состоится параллельный слалом.
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