Иранских спортсменов ждут в Магнитогорске

Организаторы международных соревнованиях по сноуборду в Магнитогорске анонсировали прибытие экзотических для этого зимнего вида спорта спортсменов.
Поясняется, что для участия в международном турнире по сноуборду в параллельных дисциплинах, который состоится 17-18 декабря в Абзаково, ожидается прибытие спортсменов из Ирана, сообщает «Вечерний Магнитогорск».
Конкуренцию иранским мастерам слалома составят представители Японии, Казахстана и России. 17 декабря пройдут соревнования в дисциплине параллельный слалом-гигант, а 18 декабря состоится параллельный слалом.