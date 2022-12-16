Актриса Яна Поплавская назвала Семена Слепакова предателем и объяснила его отъезд за рубеж

Как отметила актриса в личном Telegram-аккаунте, причиной бегства Слепакова из страны могло стать его нежелание платить налоги. Оказавшись за рубежом, он, по словам Поплавской, стал поносить на чем свет стоит Россию и проводить время с такими же предателями.