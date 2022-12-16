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Актриса Яна Поплавская назвала Семена Слепакова предателем и объяснила его отъезд за рубеж

Общество
Актриса Яна Поплавская назвала Семена Слепакова предателем и объяснила его отъезд за рубеж

Актер, сценарист, продюсер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков некоторое время назад покинул Россию. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская убеждена — экс-капитан команды КВН «Сборная Пятигорска» предал свою страну.

Как отметила актриса в личном Telegram-аккаунте, причиной бегства Слепакова из страны могло стать его нежелание платить налоги. Оказавшись за рубежом, он, по словам Поплавской, стал поносить на чем свет стоит Россию и проводить время с такими же предателями.

«Грош тебе цена как артисту, как гражданину, да и просто как человеку», — написала она.

Ранее стало известно, что сбежавший из России Слепаков остался должен Федеральной налоговой службе 19 млн рублей.
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