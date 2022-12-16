Актриса Яна Поплавская назвала Семена Слепакова предателем и объяснила его отъезд за рубеж

Актер, сценарист, продюсер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков некоторое время назад покинул Россию. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская убеждена — экс-капитан команды КВН «Сборная Пятигорска» предал свою страну.
Как отметила актриса в личном Telegram-аккаунте, причиной бегства Слепакова из страны могло стать его нежелание платить налоги. Оказавшись за рубежом, он, по словам Поплавской, стал поносить на чем свет стоит Россию и проводить время с такими же предателями.
«Грош тебе цена как артисту, как гражданину, да и просто как человеку», — написала она.
Ранее стало известно, что сбежавший из России Слепаков остался должен Федеральной налоговой службе 19 млн рублей.