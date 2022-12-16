Съехавший в кювет вахтовый автобус доставят в Хабаровск для проведения следственных действий

Напомним, авария произошла на 178 километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Водитель автобуса Golden Dragon не смог справиться с управлением на повороте, в результате чего автобус съехал в кювет и упал на бок. Жертвами происшествия стали восемь человек. Еще несколько вахтовиков пострадали и были госпитализированы.