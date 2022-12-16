Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Песков заверил, что привившийся от гриппа Путин чувствует себя хорошо

Общество
Песков заверил, что привившийся от гриппа Путин чувствует себя хорошо

Президент России Владимир Путин несколько дней назад сделал прививку от гриппа. О его состоянии рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, медики делают все, что нужно делать для здоровья президента. Также принимаются все необходимые меры предосторожности.

«Там все нормально», — подчеркнул Песков.

О прохождении вакцинации российский лидер сообщил главе Роспотребнадзора Анне Поповой. По словам президента, на следующее утро после прививки он уже в обычном режиме занимался спортом.
путин прививка от гриппа песков
Военкоры ФАН
Лучшие в аду