Песков заверил, что привившийся от гриппа Путин чувствует себя хорошо

Президент России Владимир Путин несколько дней назад сделал прививку от гриппа. О его состоянии рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, медики делают все, что нужно делать для здоровья президента. Также принимаются все необходимые меры предосторожности.
«Там все нормально», — подчеркнул Песков.
О прохождении вакцинации российский лидер сообщил главе Роспотребнадзора Анне Поповой. По словам президента, на следующее утро после прививки он уже в обычном режиме занимался спортом.