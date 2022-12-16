Более 600 человек погибли в результате землетрясения на острове Ява в ноябре

Мощное землетрясение, произошедшее на острове Ява в ноябре, унесло жизни 602 местных жителей. Такие данные приводит агентство Antara.
Итоговое количество жертв оказалось почти в два раза больше, чем считалось ранее. Напомним, что все случилось 21 ноября на индонезийском острове Ява. Эпицентр подземных толчков находился в 74 км юго-восточнее столицы страны Джакарты. Специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра рассказали, что очаг колебаний земной коры залегал на глубине пяти километров.
Ранее стало известно, что в турецкой Дюздже произошло землетрясение магнитудой 6,0. В результате инцидента пострадали 93 человека, жертв нет, сообщал RT.