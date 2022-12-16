Политолог Светов: Генассамблея ООН давно растеряла свой авторитет

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», которую внесла российская сторона. Об этом сообщает ТАСС.
Иронично, что при этом в Европе вовсю процветает русофобская политика и «отмена» российской культуры, музыки и деятелей спорта. Политолог Юрий Светов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что никакого веса резолюция, принятая ООН, не несет:
«Сегодня появилось сообщение о том, что президент Молдавии Майя Санду поручила прокуратуре проверить, не является ли пропагандой агрессии то, что дети поют песни о победе над фашизмом. Я считаю, в этом есть некий символизм. Понимаете, то, что приняла Генеральная ассамблея ООН резолюцию – это одно. Ткань международных отношений разорвана в клочья. Все эти резолюции, решения Европарламента оказываются необязательными к выполнению».
Политолог считает, что всякого рода резолюции должны предусматривать меры, способствующие наказанию тех, кто их не исполняет. Но ведь наказаний никаких нет, ни за русофобию, ни за факельные шествия, героизирующие нацизм, ни за снос памятников советским войнам и установки памятников нацистам.
«Поэтому это просто пустые бумаги. Генассамблея ООН давно растеряла свой авторитет и стала механизмом осуществления вашингтонских указов», — считает эксперт.
При этом европейские страны не забыли о том, что такое нацизм. Достаточно вспомнить, кто именно восстал против Адольфа Гитлера: СССР, США, Великобритания и ряд других стран. А основная масса Европы воевала вместе с нацистской Германией, либо производила для нее вооружение, как это делала Чехия. Стратегическими материалами Гитлера снабжала Швеция.
«Это их родное, просто они вынуждены лицемерно осуждать нацизм. При этом посмотрите на ту страсть, с которой они бросились пропагандировать русофобию и «отменять» русскую культуру. В этом вся европейская суть, которую выразил даже сам Папа Римский, говоря про чеченцев и бурятов».
Позиция Европы: «мы хорошие, а россияне – плохие». Удивляться здесь нечему, считает Светов. Так было и так будет, пока Россия вместе с Китаем и другими союзными странами не изменит миропорядок. Сейчас есть четкое понимание: есть страны первого сорта (США, члены ЕС, Австралия, Япония) и второго, а то и третьего сорта (Россия, Китай и так далее). И Западу это удобно и выгодно.
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