Политолог Светов: Генассамблея ООН давно растеряла свой авторитет

Позиция Европы: «мы хорошие, а россияне – плохие». Удивляться здесь нечему, считает Светов. Так было и так будет, пока Россия вместе с Китаем и другими союзными странами не изменит миропорядок. Сейчас есть четкое понимание: есть страны первого сорта (США, члены ЕС, Австралия, Япония) и второго, а то и третьего сорта (Россия, Китай и так далее). И Западу это удобно и выгодно.