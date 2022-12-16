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Коротченко: Пентагон может усилить подготовку бойцов ВСУ для контрнаступления

Армия
Коротченко: Пентагон может усилить подготовку бойцов ВСУ для контрнаступления

США планируют повысить качество обучения военнослужащих украинской армии в рамках подготовки ВСУ к контрнаступлению против ВС РФ.

Таким мнением поделился военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, Пентагон хочет повысить уровень межвидового взаимодействия в ВСУ. Кроме того, отрабатываться, вероятно, будет использование подразделений с применением средств авиационного поражения и артиллерии.

«Это уже новое качество. Очевидно, что оно необходимо в контексте активных контрнаступательных действий», — объяснил Коротченко.

Ранее стало известно, что минобороны США решило увеличить численность солдат ВСУ, проходящих подготовку на территории Германии.
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