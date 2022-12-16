Коротченко: Пентагон может усилить подготовку бойцов ВСУ для контрнаступления

Таким мнением поделился военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, Пентагон хочет повысить уровень межвидового взаимодействия в ВСУ. Кроме того, отрабатываться, вероятно, будет использование подразделений с применением средств авиационного поражения и артиллерии.