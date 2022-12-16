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Песков озвучил основные темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Политика
Песков озвучил основные темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят ряд актуальных тем во время предстоящих переговоров. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, главы государств обсудят двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество и проблемы интеграции двух стран. Кроме того, Путин и Лукашенко поднимут вопросы региональной и международной повестки.

Ранее стало известно, что президенты РФ и Белоруссии 19 декабря проведут переговоры в Минске.
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