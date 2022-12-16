Российские волонтеры передали учебное оборудование в Хлебодаровскую школу Чаплинского района

Напомним, гуманитарная миссия «Единой России» приступила к работе в Херсонской области в марте 2022-го. Волонтеры в ежедневном режиме оказывают помощь и поддержку жителям районных центров и небольших сел в регионе. Они доставляют продукты, средства гигиены, наборы для школьников и новорожденных. Особое внимание гуманитарная миссия уделяет лекарственному обеспечению жителей и медучреждений. При этом в медучреждения Херсонщины добровольцы доставляют как медпрепараты, так и оборудование. На данный момент общий объем гуманитарной помощи, розданной жителям Херсонщины, превысил 205 тонн.