Российские волонтеры передали учебное оборудование в Хлебодаровскую школу Чаплинского района

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарной миссии в Херсонской области, накануне добровольцы доставили большую партию школьных ранцев и учебных наборов для первоклассников в село Хлебодаровка на Херсонщине. С просьбой о помощи к работникам Гуманитарного центра обратилась директор учебно-воспитательного комбината сельской школы.
«В октябре мы уже приезжали в Хлебодаровку. Тогда наши волонтеры передали для местной сельской школы наборы спортивного инвентаря — мячи, обручи, а также другое оборудование для развивающих силу и выносливость подвижных игр. Не только для базовых уроков физкультуры достаточно, но и для занятий гимнастикой, хореографией, баскетболом и футболом. Теперь же по просьбе директора учебного заведения мы обеспечили первоклассников школьными принадлежностями. Потребность в дополнительных комплектах возникла, поскольку к учебному процессу приступили дети из эвакуированных в Чаплинский район семей херсонцев», — рассказал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
Вместе со школьными ранцами, волонтеры привезли ребятам все необходимое для занятий — тетради, учебники, пеналы, папки и многое другое.
«В состав помощи входят не только рюкзаки, но и наборы для первоклассников, в которых есть все, что только может понадобиться нашим ученикам. Огромное спасибо команде российских волонтеров за оперативную помощь!», — поблагодарила директор Хлебодаровского учебно-воспитательного комбината Чаплинского муниципального округа Любовь Гуслякова.
Напомним, гуманитарная миссия «Единой России» приступила к работе в Херсонской области в марте 2022-го. Волонтеры в ежедневном режиме оказывают помощь и поддержку жителям районных центров и небольших сел в регионе. Они доставляют продукты, средства гигиены, наборы для школьников и новорожденных. Особое внимание гуманитарная миссия уделяет лекарственному обеспечению жителей и медучреждений. При этом в медучреждения Херсонщины добровольцы доставляют как медпрепараты, так и оборудование. На данный момент общий объем гуманитарной помощи, розданной жителям Херсонщины, превысил 205 тонн.