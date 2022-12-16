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Эксперты GS Group зафиксировали снижение поставок ноутбуков В Россию

Экономика
Эксперты GS Group зафиксировали снижение поставок ноутбуков В Россию

Согласно подсчетам, за январь-ноябрь 2022 года на рынок России поступило на 65% меньше ноутбуков, чем за аналогичный период годом ранее. Такие цифры представили изданию «Коммерсантъ» специалисты GS Group.

По оценкам аналитического центра, ввоз ноутбуков упал до 2,76 млн устройств. Лидирующие позиции на рынке разделили HP и Lenovo с 15% у каждого. При этом доли этих компаний на российском рынке сократились: у HP на 12%, а Lenovo — лишь на 2%.

В 2023 году новички на рынке ноутбуков, среди которых Tecno, Infinix и Realme, станут активно занимать ниши уходящих брендов, полагает собеседник газеты. Кроме того, восстанавливают маркетинговые активности Honor и Huawei — они способны вырваться в лидеры уже в середине будущего года.
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