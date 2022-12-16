Эксперты GS Group зафиксировали снижение поставок ноутбуков В Россию

По оценкам аналитического центра, ввоз ноутбуков упал до 2,76 млн устройств. Лидирующие позиции на рынке разделили HP и Lenovo с 15% у каждого. При этом доли этих компаний на российском рынке сократились: у HP на 12%, а Lenovo — лишь на 2%.