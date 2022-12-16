Тюменские власти опровергли запрет не привитым от гриппа детям посещать новогодние утренники

В Информационном центре правительства Тюменской области назвали лживой информацию в ряде СМИ о недопуске детей на новогодние утренники без прививок.
Отмечается, что в соответствии с решением санитарно-противоэпидемической областной комиссии требования наличия сведений о вакцинации против гриппа носят рекомендательный характер, сообщает «Мегатюмень».
При этом справки о вакцинации от гриппа желающие посетить праздничные мероприятия могут попросить у родственников. Лицам с признаками ОРВИ рекомендуется воздержаться от участия в массовых новогодних акциях.