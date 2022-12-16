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Сенатор Цеков преподал Зеленскому урок истории после очередного требования к России

Политика
Сенатор Цеков преподал Зеленскому урок истории после очередного требования к России

Требование президента Украины Владимира Зеленского об отводе Вооруженных сил РФ к границам 1991 года звучит крайне двусмысленно. Такое мнение выразил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Политик напомнил Зеленскому, что в 1991 году еще существовал Советский Союз. Однако, как он отметил, после развала СССР Украина не установила свои границы.

«Делимитация границы между РФ и Украиной продолжалась многие годы, а если говорить о Керченском проливе, то так и не завершилась. Это с точки зрения реалий с границами», — сказал Цеков в беседе с NEWS.ru.

Ранее Зеленский выразил уверенность, что урегулирование конфликта на Украине произойдет после отвода российской армии к границам 1991 года.
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