Энергетики призвали жителей Молдавии готовится к массовым отключениям света

Многие города Молдавии несколько раз оставались без электричества в ноябре. Вице-премьер Андрей Спыну связывал это с обстрелами украинской инфраструктуры. В Молдавии периодически возникают проблемы со связью и Интернетом. Как правило, их устранение занимает не больше 24 часов.