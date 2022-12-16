Энергетики призвали жителей Молдавии готовится к массовым отключениям света

Вероятность массовых отключений электроэнергии в Молдавии оценивается как высокая, говорится в заявлении госпредприятия «Молдэлектрика».
По информации компании, проблемы в работе энергосистемы Молдавии уже начались. Они возникли после сегодняшних ударов по инфраструктуре Украине.
«Отключенных потребителей на данный момент нет. Однако риск отключения высок», — подчеркивается в заявлении «Молдэлектрики».
Многие города Молдавии несколько раз оставались без электричества в ноябре. Вице-премьер Андрей Спыну связывал это с обстрелами украинской инфраструктуры. В Молдавии периодически возникают проблемы со связью и Интернетом. Как правило, их устранение занимает не больше 24 часов.
Сейчас в Молдавии действует режим ЧП. Его ввели, в том числе, из-за энергокризиса на фоне дефицита газа и резкого подорожания энергоресурсов.