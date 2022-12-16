В Конгрессе США утвердили закон о референдуме в Пуэрто-Рико

Пуэрто-Рико стал территорией США в 1898 году по итогам испано-американской войны. 3,3 миллиона жителей карибского острова являются гражданами США, но не могут голосовать на выборах в Конгресс и участвовать в избрании президента страны в связи с отсутствием статуса штата. Десятилетиями активисты пытались добиться изменения статуса острова, но безрезультатно: любые местные референдумы не имели юридической силы. Только Конгресс США может предоставить статус штата.