В Конгрессе США утвердили закон о референдуме в Пуэрто-Рико

Вашингтон, 15 декабря. Демократическая партия внесла законопроект о проведении референдума об изменении статуса островной территории на рассмотрение в Палату представителей США.
Демократическая партия смогла провести через Палату представителей законопроект о референдуме по трем возможным вариантам будущего Пуэрто-Рико. В документе о статусе острова изложены условия обязательного голосования по трем вариантам: полная независимость, статус штата или суверенитет с формальной ассоциацией с США, подобно Маршалловым островам и Микронезии.
Представитель Демократической партии США Рауль Грихальва, который является автором законопроекта, заявил, что независимо от того, получит ли эта мера голосование в Сенате или нет, она все равно создаст «важный исторический прецедент» для Пуэрто-Рико.
Законопроект о референдуме был принят в Палате представителей, контролируемой демократами, 233 голосами против 219. Против референдума активно выступили республиканцы, считающие, что проект отвлекает внимание от более важных законопроектов о финансировании и не предполагает статус-кво по итогам референдума.
Однако маловероятно, что Сенат США успеет принять закон о Пуэрто-Рико в этом месяце. Новый состав конгресса, в котором большинство составят представители Республиканской партии, сможет отозвать проект.
Пуэрто-Рико стал территорией США в 1898 году по итогам испано-американской войны. 3,3 миллиона жителей карибского острова являются гражданами США, но не могут голосовать на выборах в Конгресс и участвовать в избрании президента страны в связи с отсутствием статуса штата. Десятилетиями активисты пытались добиться изменения статуса острова, но безрезультатно: любые местные референдумы не имели юридической силы. Только Конгресс США может предоставить статус штата.
Референдум может решить энергетический кризис острова. В Пуэрто-Рико наблюдается острый дефицит бензина. Поставщики топлива не хотят завозить его на остров из-за низкой ликвидности. Статус полноправного штата позволит Пуэрто-Рико получить федеральную помощь на закупку топлива. В связи с этим остров пытается активно лоббировать идею смены своего юридического статуса последние 5 лет.
В январе 2022 года правительство США приняло план по реструктуризации долга острова. Данное решение положило конец пятилетнему судебному процессу, который касался финансового положения Пуэрто-Рико. В мае 2017 года правительство острова подало заявление о защите в соответствии с законом о банкротстве. Его обязательства в размере 135 миллиардов долларов включали более 55 миллиардов долларов в виде недофинансированных пенсионных обязательств.
Однако жители острова остались недовольны соглашением правительство США и местной администрации. Комиссия по бюджетному контролю и управлению Пуэрто-Рико, которую возглавляла бывшая министр финансов Украины Наталья Яресько, не смогла добиться запрашиваемого повышения зарплат у госслужащих, чем вызвала протест учителей. Ранее на забастовку против действий главы комиссии участвовали более половины полицейских Пуэрто-Рико. Массовые выступления привели к нехватке блюстителей закона сразу в нескольких муниципалитетах острова, из-за чего там был объявлен режим ЧП.
После принятия плана по реструктуризации долга Наталья Яресько спешно покинула остров. Уже в ноябре 2022 года граждане Пуэрто-Рико вышли на митинги против действий канадско-американской компании Luma, в управление которой украинским экс-министром была передана энергосистема острова.