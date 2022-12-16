Врач Румянцева назвала способы избежать заражения свиным гриппом

Свиной грипп выявили уже в 82 субъектах России, темпы заболеваемости продолжают расти. Врач Валерия Румянцева рассказала, как избежать заражения этим вирусом.
Прежде всего специалист посоветовала соблюдать правила пандемийной безопасности. Избегать людных мест, таких как магазины, торговые центры и кафе. Также нужно носить медицинскую маску, перчатки, чаще мыть руки и использовать санитайзеры.
Дома врач посоветовала чаще менять полотенца. Дополнительно укрепить иммунитет помогут курс витаминов и умеренные физические нагрузки.
Румянцева добавила, что самым надежным способом защититься от свиного гриппа является вакцинация. К сожалению, делать прививку необходимо заранее, чтобы организм успел сформировать иммунитет, пишет «Подмосковье сегодня».