Ди Марцио сообщил, что ни один европейский клуб не заинтересован в услугах Роналду

Форвард накануне первого матча группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре расторг контракт с английским «Манчестер Юнайтед». Роналду хочет продолжить карьеру в клубе, который пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Однако 37-летний футболист не заинтересовал ни одну европейскую команду, сообщает Ди Марцио на своих страницах в социальных сетях. Есть только вариант с лиссабонским «Спортингом», но «львы» не могут тягаться с арабскими клубами в плане финансовой составляющей.