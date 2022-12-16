Ди Марцио сообщил, что ни один европейский клуб не заинтересован в услугах Роналду

Итальянский спортивный журналист Джанлука Ди Марцио прокомментировал ситуацию вокруг нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
Форвард накануне первого матча группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре расторг контракт с английским «Манчестер Юнайтед». Роналду хочет продолжить карьеру в клубе, который пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Однако 37-летний футболист не заинтересовал ни одну европейскую команду, сообщает Ди Марцио на своих страницах в социальных сетях. Есть только вариант с лиссабонским «Спортингом», но «львы» не могут тягаться с арабскими клубами в плане финансовой составляющей.
Ранее Роналду заявил выступить в составе сборной Португалии на чемпионате Европы — 2024. Турнир пройдет во Франции.