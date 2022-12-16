Более 10 тысяч шагов в день помогут женщинам избежать развития диабета второй степени

Женщинам, которые хотят избежать развития диабета второго типа, в день следует проходить 10 700 шагов. К такому выводу пришли ученые Медицинского центра Университета Вандербильта.
Влияние физической активности на развитие опасного заболевания им удалось проследить с помощью фитнес-браслетов. Исследователи анализировали данные с устройств 5677 участников, 75% которых были женщинами.
Выяснилось, что на 44% менее склонны к развитию диабета второго типа женщины, которые в день делали порядка 10 700 шагов. Такой результат говорит о необходимости ежедневной активности для снижения рисков развития недуга, передает FBM.