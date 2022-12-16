Глава Бурятии Цыденов назвал две версии крушения вертолета в Улан-Удэ

Вертолет Ми-8 мог потерпеть крушение в аэропорту Бурятии из-за ошибки пилотов или технической неисправности. Об этом рассказал глава региона Алексей Цыденов.
По словам губернатора, все произошло, когда вертолет уже практически совершил посадку. В настоящий момент на месте ЧП работают все экстренные службы. Обстоятельства трагедии станут известны по итогам проверки.
Напомним, утром в пятницу вертолет Ми-8 загорелся при посадке в аэропорту Улан-Удэ. На борту находились три человека, все они погибли. Машину должны были передать покупателю в Китай.