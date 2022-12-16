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Аксенов назвал лицемерным решение ООН принять резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

Политика
Аксенов назвал лицемерным решение ООН принять резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

Решение ООН утвердить резолюцию о нарушении прав человека в Крыму является лицемерным. Об этом с уверенностью заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Таким мнением политик поделился в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что те, кто проголосовал за это решение, прекрасно знают о жестокости и зверствах киевского режима.

«Лицемерное и позорное решение», — написал он в социальной сети.

Прежде пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер убежденно подчеркнула, что если была возможность, позволяющая ликвидировать Россию из СБ ООН, Вашингтон сразу бы воспользовался ей. Об этом ранее писали представители СМИ.
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