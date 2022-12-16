Шоумен Стас Барецкий ответил певцу Данко на обвинения в покушении на его жизнь

Певец, композитор и автор-исполнитель песен Александр Фадеев, более известный под сценическим именем Данко, недавно заявил, что шоумен Стас Барецкий покушался на его жизнь. Несостоятельность его обвинений объяснил сам экс-солист группы «Ленинград».
По словам Барецкого, Данко занимается словесной эквилибристикой, говоря в прессе о покушении.
«Данко умышленно играет словами, заявляя в прессе о том, что я хотел закопать его в могилу и убить, чтобы не возвращать долг. Все это совершенно не так. Пусть предъявит долговую расписку. Что касается покушения на убийство — его не было, иначе Данко не был бы сейчас жив и здоров», — рассказал Барецкий в видеоролике, предоставленном ФАН его PR-директором Вадимом Горжанкиным.
Шоумен объяснил, что в 2021 году певец действительно проходил у него практику самозахоронения, подразумевающего помещение человека в землю и оставление его там на некоторое время. Однако для чего он выставляет это как покушение — Барецкий не понимает.