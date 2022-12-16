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Bloomberg: США ускоряют закупки Stinger и Javelin из-за истощения запасов оружия

Армия
Bloomberg: США ускоряют закупки Stinger и Javelin из-за истощения запасов оружия

США ускоряют закупки определенных видов оружия в связи с истощением запасов из-за поставок Украине, пишет Bloomberg.

В публикации говорится, что американское минобороны заключает особые контракты с поставщиками. Новые соглашения позволят Пентагону получать вооружение до того, как все условия сделки будут обговорены.

По имеющейся информации, в рамках таких контрактов для ВС США, в частности, будут закуплены переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. Отмечается, что Вашингтон с февраля текущего года передал украинской армии более 80 тысяч тонн вооружений и военной техники.
сша Украина оружие пентагон
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