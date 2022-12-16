Bloomberg: США ускоряют закупки Stinger и Javelin из-за истощения запасов оружия

По имеющейся информации, в рамках таких контрактов для ВС США, в частности, будут закуплены переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. Отмечается, что Вашингтон с февраля текущего года передал украинской армии более 80 тысяч тонн вооружений и военной техники.