Генконсульство РФ в Хургаде рассказало о сотнях пассажирах, которые не могут улететь в Москву

Вылета в Москву из египетской Хургады ожидают порядка 300 пассажиров задержанного рейса авиакомпании iFly, заявили в генконсульстве РФ в Хургаде.
Самолет должен был отправиться в столицу России еще в четверг днем. Как рассказали дипломаты РИА Новости, вылет перенесли на 22:00 пятницы. Туристам предоставили гостиницу. Проживание и питание оплатил оператор.
Как уточнил туроператор, путешественников поселили в одну гостиницу для организации оперативного трансфера в аэропорт.
Авиакомпания iFly отложила задержанные в рейсы в Египет на 16 декабря, поскольку Росавиация аннулировала полетные планы на заявленные маршруты. Накануне ведомство приступило к согласованию полета компании iFly в Египет через Сирию.