В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум с рыбками

Аквадом, резервуар объемом в 1 млн литров, находился в холле гостиницы Radisson Collection и вмещал в себя 1,5 тысячи рыб. Волна вышибла окна и двери, затопила соседнее кафе и улицу. Сообщается о ранении двух человек.
Что именно произошло и почему конструкция обрушилась, пока неизвестно, на месте работают спасательные службы Берлина. На данный момент постояльцев гостиницы эвакуируют: во время ЧП там находилось около 350 человек.
Уже известно, что ремонту обрушившаяся конструкция не подлежит. Аквариум был установлен в 2003 году, стоимость резервуара ─ 12,8 млн евро.