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В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум с рыбками

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Аквадом, резервуар объемом в 1 млн литров, находился в холле гостиницы Radisson Collection и вмещал в себя 1,5 тысячи рыб. Волна вышибла окна и двери, затопила соседнее кафе и улицу. Сообщается о ранении двух человек.

Что именно произошло и почему конструкция обрушилась, пока неизвестно, на месте работают спасательные службы Берлина. На данный момент постояльцев гостиницы эвакуируют: во время ЧП там находилось около 350 человек.

Уже известно, что ремонту обрушившаяся конструкция не подлежит. Аквариум был установлен в 2003 году, стоимость резервуара ─ 12,8 млн евро.

В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум с рыбками
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