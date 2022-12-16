Массовые беспорядки в Иордании: офицер полиции погиб в результате стычек с протестующими

Неспокойная обстановка в Маане и других городах на юге Иордании стала следствием забастовок водителей грузовиков, протестовавших против высоких цен на топливо. Правительство пообещало изучить требования недовольных граждан, но заявило, что уже потратило более 500 миллионов динаров (700 миллионов долларов), чтобы остановить рост цен на горючее в этом году.