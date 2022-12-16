Массовые беспорядки в Иордании: офицер полиции погиб в результате стычек с протестующими

Высокопоставленный офицер полиции погиб в городе Маан на юге Иордании в результате столкновений с протестующими на фоне роста цен на топливо. Об этом сообщил канал Al Jazeera.
В заявлении полиции говорится, что офицер получил ранение в голову поздно вечером 15 декабря. Изначально источники утверждали, что полицейский был застрелен неизвестными во время беспорядков в районе Хусейния в провинции Маан. Также известно о ранении еще четверых полицейских в результате столкновений с митингующими.
По словам очевидцев, демонстрации также прошли в густонаселенном промышленном городе Эз-Зарка близ Аммана. Полиция применила слезоточивый газ в районе Джабаль аль-Абъяд, чтобы разогнать манифестации.
СМИ сообщили, что молодежь также устроила акцию протеста одном из районов столицы. Там полиция пыталась разогнать демонстрантов, скандировавших антиправительственные лозунги. По информации свидетелей, молодые люди сжигали покрышки на главной автомагистрали между Амманом и Мертвым морем, что нарушило движение транспорта.
На севере страны тоже отмечались столкновения митингующих с полицией. Протесты прошли в нескольких кварталах Ирбида, третьего по численности населения города Иордании. Стычки фиксировались и в других населенных пунктах одноименной провинции: полиция даже применила слезоточивый газ для разгона протестующих, бросавших камни в сотрудников правопорядка.
Неспокойная обстановка в Маане и других городах на юге Иордании стала следствием забастовок водителей грузовиков, протестовавших против высоких цен на топливо. Правительство пообещало изучить требования недовольных граждан, но заявило, что уже потратило более 500 миллионов динаров (700 миллионов долларов), чтобы остановить рост цен на горючее в этом году.
Чиновники утверждают, что правительство не может тратить больше средств на субсидирование цен из-за ограничений, установленных в рамках программы структурных экономических реформ, которую поддерживает Международный валютный фонд (МВФ).
Магазины в Маане и нескольких других провинциальных городах Иордании закрылись 14 декабря в знак солидарности с требованиями водителей грузовиков снизить цены на дизельное топливо.
Некоторые активисты пригрозили провести уличные акции протеста 16 декабря. Полиция усилила меры безопасности возле резиденции правительства в центре Аммана, где традиционно собираются манифестанты.