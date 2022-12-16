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Певица Глюкоза задумалась о семейной поездке в Индию

Общество
Певица Глюкоза задумалась о семейной поездке в Индию

Певица, актриса и телеведущая Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась своими планами на предстоящие праздники.

Как рассказала исполнительница песни «Снег идет» изданию «Газета.Ru» , Новый год она встретит на работе — в конце декабря у певицы запланировано немало выступлений. Сами же праздники Глюкоза хочет провести с супругом и детьми в Индии.

Знаменитость объяснила, что ее старшая дочь Лидия проявляет интерес к этой стране. Помимо этого, супруг певицы Александр Чистяков читал книгу «Шантарам», которой, по словам звезды, остался очень доволен.
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