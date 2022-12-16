Певица Глюкоза задумалась о семейной поездке в Индию

Певица, актриса и телеведущая Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась своими планами на предстоящие праздники.
Как рассказала исполнительница песни «Снег идет» изданию «Газета.Ru» , Новый год она встретит на работе — в конце декабря у певицы запланировано немало выступлений. Сами же праздники Глюкоза хочет провести с супругом и детьми в Индии.
Знаменитость объяснила, что ее старшая дочь Лидия проявляет интерес к этой стране. Помимо этого, супруг певицы Александр Чистяков читал книгу «Шантарам», которой, по словам звезды, остался очень доволен.