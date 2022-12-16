Финансист Могилатова назвала токсичные причины недостаточной эффективности бизнеса в РФ

Предпринимательский сектор постоянно находится в движении, ему противопоказана стагнация или легкомысленная альтернативность. В чем особенность современного бизнеса, каковы его успехи в адаптации к условиям реальности — на отечественную модель, в беседе с корреспондентом ФАН рассказала эксперт по финансам, бизнес-стратег Елена Могилатова.
Она также назвала токсичные причины недостаточной эффективности бизнеса в РФ.
Как пояснила эксперт, при неясном понимании будущего, человеческой психике свойственны замешательство и паника. Именно это состояние и приводит к большим ошибкам и стратегически неверным решениям. Чтобы их избежать, необходимо умение анализировать ситуацию, и отличать реальность от абстрактных ожиданий, считает она.
«В данный момент времени процессы происходят стремительно. Экономика тесно взаимосвязана с политикой, политика с социумом, социум с движением, жизнью. С другой стороны, экономическая сфера очень толерантна к разным потрясениям — она реагирует молниеносно, как и, соответственно, предпринимательский сектор», — отметила специалист.
По ее словам, основная задача предпринимательства в России заключается, в первую очередь, в создании эффективной отечественной модели, адаптированной к новым реалиям жизни и внятная , четкая ориентировка на нее.
«Анализируя ситуацию с учетом фактов, опыта своего и других представителей бизнес-среды, выделю основные три токсичные причины недостаточной эффективности: борьба систем Online и Offline, финансовая неграмотность кадров, недостаточная квалификация сотрудников», — перечислила она.
Борьба систем Online и Offline
Как пояснила Могилатова, Online-система представляет собой новую деловую методику. По сравнению со второй, она не имеет практического опыта. В то же время, она зависима от устоявшейся веками системы Offline. Трудовой процесс, вне зависимости от новшеств, так или иначе опирается на наработанную систему взаимодействий на уровне привычки, да и сама архитектура экономики стоит на этом фундаменте.
«Руководствуясь выработанными методами, происходит столкновение с непривычной системой, которую можно сравнить с полуфабрикатом. На данный момент в ней минимизирована не только бизнес-этика, но и чувство ответственности, стремления к сохранению доброго имени. Человек создает свой мир, удаленный от реального. Этот мир обретает свой оттенок, далеко не всегда гармоничный к общей палитре цветов реальности», — рассказала она.
Такая ситуация нередко приводит к недопонимание в реальной жизни самого бизнеса, нарушениям договоренностей, подчеркнула эксперт.
Финансовая неграмотность кадров
Частый предпринимательский опыт показывает — реалии таковы, что кандидаты на определенную должность, не обладая нужными профнавыками изначально, но рассчитывают на повышенную оплату труда. При этом, как подчеркнула эксперт, предпринимателю важно постоянно совершенствоваться, как самому, так и кадровому составу. Ведь помимо человеческих качеств, важны и другие, которые помогают быстро адаптироваться в меняющемся мире.
«Подрядчики не имеют финансовой грамотности планировать бюджет — свой и предприятия. Одним словом, не могут адаптироваться к новой реальности и неопределенности переходного периода, некомпетентно расставляют приоритеты, живя одним днем. Люди попросту заблудились в собственных лабиринтах, порой не хотят думать и находить иные решения поставленных задач», — объяснила Могилатова.
По ее словам, финансовая неграмотность привносит неясность и эфемерность в стратегию развития, что очень вредно для любой деятельности.
Недостаточная квалификация
Некоторые предприятия реализуют практику обучения и трудоустройтства. Тем не менее, на это нужно время, на фоне дефицита гарантий успеха в подготовке кадров. Многие , чтобы съэкономить, стараются нанимать иммигрантов, как правило, не обладающих нужным уровнем этой самой квалификации, отметила специалист. А если учесть первый и второй пункты с привкусом праздности, халатности, вырисовывается не радостная картина в целом.
«Переквалификация - процесс также трудоемкий, но так необходимый для успеха», — подчеркнула она.
В итоге на фоне вышеуказанных причин у многих случаются неприятные моменты: от аннулирования стимула до банкротств, что отражается на нежелании двигаться дальше, заявила Могилатова.
Отсутствие способности смело брать вызовы действительности и находить уникальные решения в меняющемся мире возможностей — еще одна из проблем. Все это служит камнем преткновения не только для рыночной экономики, но и экономики в целом, резюмировала финансист.