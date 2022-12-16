Финансист Могилатова назвала токсичные причины недостаточной эффективности бизнеса в РФ

Как пояснила Могилатова, Online-система представляет собой новую деловую методику. По сравнению со второй, она не имеет практического опыта. В то же время, она зависима от устоявшейся веками системы Offline. Трудовой процесс, вне зависимости от новшеств, так или иначе опирается на наработанную систему взаимодействий на уровне привычки, да и сама архитектура экономики стоит на этом фундаменте.