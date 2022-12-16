Объем российских вложений в госбумаги США за октябрь едва превысил 2 млрд долларов

Размер вложений РФ в государственные ценные бумаги США по итогам октября 2022 года незначительно возрос по сравнению с сентябрьским результатом и составил 2,034 млрд долларов. Такая сумма приводится в отчете американского минфина.
В сентябре соответствующий показатель был на уровне 2,015 млрд долларов. В феврале объем российских вложений в госбумаги США равнялся 3,753 млрд долларов.
В октябре на долгосрочные облигации в российских инвестициях пришлось 25 млн долларов, а на краткосрочные — 2,009 млрд долларов, отметили в ведомстве.
Наиболее крупным держателем госбумаг США по октябрьским результатам осталась Япония (порядка 1,07 трлн долларов против). Вторую позицию с 909,6 млрд долларов заняла КНР, на третьей строчке расположилась Великобритания с 638,5 млрд долларов.