«Заставили кучку негодяев полюбить Родину»: Пригожин прокомментировал создание «Аллеи Доблести» в Петербурге

Кучку циничных негодяев из Смольного пришлось заставить любить Родину. Так российский предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на ситуацию с захоронением участника СВО в Северной столице.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге решили создать «Аллею Доблести» после того, как разразился скандал из-за отказа Смольного хоронить на Аллее Славы погибшего в Донбассе добровольца Дмитрия Меньшикова. Сообщается, что такое решение было принято после обращений Героя России Андрея Трошева и бизнесмена Евгения Пригожина. Журналисты Piter News 24 обратились к предпринимателю с просьбой дать комментарий по этому поводу.
«Мы все вместе и ваша активная позиция заставили кучку циничных негодяев на мгновение полюбить свою Родину. Пока еще разрешение на захоронение Дмитрия Меньшикова не получено, но хочу подчеркнуть, что он добровольно отправился на Донбасс защищать свою Родину. К сожалению, никто из Смольного не поехал на Донбасс. Они трусливо продолжают сидеть в своих кабинетах», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен пообещал, что после получения разрешения на захоронение Меньшикова, он обязательно отдельно об этом проинформирует. Пригожин подчеркнул, что россиянам следует чтить не только героев Великой Отечественной войны, но и тех, кто сейчас отдает жизни, отстаивая интересы своей страны.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» всегда защищала интересы России, русских за рубежом, партнеров страны и продолжит это делать при любых обстоятельствах.