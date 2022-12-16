«Заставили кучку негодяев полюбить Родину»: Пригожин прокомментировал создание «Аллеи Доблести» в Петербурге

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге решили создать «Аллею Доблести» после того, как разразился скандал из-за отказа Смольного хоронить на Аллее Славы погибшего в Донбассе добровольца Дмитрия Меньшикова. Сообщается, что такое решение было принято после обращений Героя России Андрея Трошева и бизнесмена Евгения Пригожина. Журналисты Piter News 24 обратились к предпринимателю с просьбой дать комментарий по этому поводу.