Актеры из «Уэнсдэй» Дженна Ортега и Перси Хайнс совместно сыграют в романтической драме

Актеры из сериала «Уэнсдей» от Тима Бертона Дженна Ортега и Перси Хайнс Уайт сыграют влюбленных в романтической драме под названием «Зима, весна, лето или осень».
Отмечается, что Ортега выступит не только в качестве актера, но и исполнительного продюсера киноленты. Режиссером проекта выступит актриса и писательница Тиффани Полсен. Сюжет строится на встрече двух подростков, которые влюбятся в друг друга в течение четырех знаменательных дней в году, сообщает Deadline.
Напомним, что Ортега сыграла главную героиню Уэнсдей в одноименном сериале, а ее коллега Хайнс Уайт был в роли одноклассника Ксавьера Торпа.