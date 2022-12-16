Актеры из «Уэнсдэй» Дженна Ортега и Перси Хайнс совместно сыграют в романтической драме

Отмечается, что Ортега выступит не только в качестве актера, но и исполнительного продюсера киноленты. Режиссером проекта выступит актриса и писательница Тиффани Полсен. Сюжет строится на встрече двух подростков, которые влюбятся в друг друга в течение четырех знаменательных дней в году, сообщает Deadline.