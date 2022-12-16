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Актеры из «Уэнсдэй» Дженна Ортега и Перси Хайнс совместно сыграют в романтической драме

Общество
Актеры из «Уэнсдэй» Дженна Ортега и Перси Хайнс совместно сыграют в романтической драме

Актеры из сериала «Уэнсдей» от Тима Бертона Дженна Ортега и Перси Хайнс Уайт сыграют влюбленных в романтической драме под названием «Зима, весна, лето или осень».

Отмечается, что Ортега выступит не только в качестве актера, но и исполнительного продюсера киноленты. Режиссером проекта выступит актриса и писательница Тиффани Полсен. Сюжет строится на встрече двух подростков, которые влюбятся в друг друга в течение четырех знаменательных дней в году, сообщает Deadline.

Напомним, что Ортега сыграла главную героиню Уэнсдей в одноименном сериале, а ее коллега Хайнс Уайт был в роли одноклассника Ксавьера Торпа.
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