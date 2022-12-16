Новый военный бюджет США нацелен на восполнение запасов снарядов и ракет

США приняли рекордный военный бюджет, несмотря на то что не находятся в состоянии конфликта ни с одним из государств.
Принятый в США федеральный закон об ассигнованиях на национальную оборону в 2023 финансовом году предусматривает расходы в объеме 858 млрд долларов. Это на 8% (64 млрд долларов) больше, чем было принято на 2022 год и на 45 млрд долларов больше, чем Белый Дом запросил в своем предложении во время обсуждения военного бюджета. Это самый большой годовой военный бюджет не только за всю историю США, но и за всю историю человечества. Никогда прежде государства не выделяли на военные цели такие фантастические суммы.
Стоит заметить, что в настоящее время США официально не находятся в состоянии войны ни с каким государством. Однако объемы оборонных расходов убедительно говорят о том, что Вашингтон намерен следующий год посвятить решению вопросов внешней политики военным путем.
Разумеется, не обошлось без Украины: Штаты заинтересованы в поддержании вооруженного конфликта в горящем состоянии и в ослаблении России на данном направлении. Всего в военном бюджете заложено 800 млн долларов на «Инициативу содействия безопасности Украины». Причем законодатели остро ставят вопрос о должном контроле за этими средствами, так как среди республиканцев нарастает скептицизм относительно достоверности результатов уже проведенных проверок.
А вот Тайваню американские законодатели выделили больше: в виде грантов республика получит 10 млрд долларов. Здесь развивается ситуация, когда уже оплаченные военные системы не поставляют в срок из Соединенных Штатов, из-за чего в Тайбэе бьют тревогу, опасаясь, что это спровоцирует Пекин на ускорение начала силовой фазы присоединения острова к материковому Китаю.
Снарядный голод
Самое интересное, что отражено в новом бюджете – это опасения Вашингтона относительно запасов снарядов и ракет, которые в последнее время были истрачены при поставках Киеву. В пояснительной записке к проекту бюджета черным по белому сказано, что Пентагон серьезно обеспокоен проблемой с балансированием потребностей собственных сил, а также сложностью с прогнозированием дополнительных иностранных потребностей в боеприпасах американского производства.
Проще говоря, поставки на Украину осуществлялись из собственных запасов, и вдруг выяснилось, что резервы оказались истощены настолько, что это стало представлять угрозу национальной безопасности. Истощению также способствуют производственные проблемы в военно-промышленном комплексе (ВПК), которые затрудняют пополнение запасов. Именно на изменение ситуации в военной промышленности обращает первоочередное внимание новый военный бюджет.
Конгресс намерен предоставить Пентагону полномочия на проведение закупок военного времени. Они предусматривают облегченный порядок оформления сделок военного ведомства с предприятиями ВПК. Также предусмотрено расширение промышленной базы по производству ракетного вооружения. Так, 574 млн долларов направлено на модернизацию парка оборудования для производства ракетного вооружения, предназначенного для передачи военно-морским силам.
Для своих ВМС Пентагон планирует закупить 2 600 противокорабельных крылатых ракет (ПКР) Harpoon, 1 250 противокорабельных крылатых ракет Naval Strike. Такое огромное количество в Вашингтоне обосновывают необходимостью обеспечить своему флоту превосходство над военно-морскими силами Китая.
Также планируется закупить 950 малозаметных ПКР большой дальности LRASM, 3 100 малозаметных крылатых ракет воздушного базирования JASSM, 1 500 многоцелевых ракет SM-6.
Для обеспечения противоракетной и противовоздушной обороны в 2023 финансовом году Пентагон закупит 3 850 зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE и 5 600 зенитных ракет для переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) FIM–92 Stinger. Чтобы оценить объем, стоит отметить, что США передали Украине 1 400 единиц ПЗРК Stinger.
Для достижения превосходства в воздухе будут закуплены 5 100 управляемых ракет воздушного боя средней дальности AIM–120 AMRAAM и 5 100 управляемых ракет воздушного боя малой дальности AIM-9X.
Для борьбы с танками Пентагон приобретает 28 300 ПТРК FGM–148 Javelin и 12 000 многоцелевых ПТРК JAGM. Украина, к слову, получила из США порядка 5 500 противотанковых ракет Javelin.
Для восполнения запасов артиллерийских снарядов будут закуплены 864 000 единиц 155-мм снарядов XM1128, XM1113, M107 и M795, а также 12 050 высокоточных 155-мм снарядов Excalibur.
Для сухопутных войск к уже имеющимся дополнительно будут закуплены 700 реактивных систем залпового огня М142 HIMARS, в комплекте с которыми будут изготовлены и приняты в войска 106 000 высокоточных ракет GMLRS и 1 700 баллистических ракет ATACMS. Также стоит отметить, что Украина получила всего лишь 20 РСЗО М142 HIMARS.
Стоит напомнить, что к настоящему времени администрация Джо Байдена отказывается направлять Украине ракеты ATACMS на фоне опасений, что это может спровоцировать конфликт с НАТО, если они будут использованы для ударов по территории России. Однако стоит помнить и то, насколько быстро Белый Дом способен менять свои решения, руководствуясь текущей конъюнктурой.
Председатель комитета Сената по вооруженным силам Джек Рид сказал более чем убедительно:
«Вся инфраструктура боеприпасов нуждается в дополнительной поддержке, учитывая все боеприпасы, которые расходуются в Украине. Мы должны заменить часть наших боеприпасов, но также быть готовыми дать больше украинцам».
То есть, ждать от Вашингтона можно чего угодно и в какой угодно момент.