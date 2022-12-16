Новый военный бюджет США нацелен на восполнение запасов снарядов и ракет

Принятый в США федеральный закон об ассигнованиях на национальную оборону в 2023 финансовом году предусматривает расходы в объеме 858 млрд долларов. Это на 8% (64 млрд долларов) больше, чем было принято на 2022 год и на 45 млрд долларов больше, чем Белый Дом запросил в своем предложении во время обсуждения военного бюджета. Это самый большой годовой военный бюджет не только за всю историю США, но и за всю историю человечества. Никогда прежде государства не выделяли на военные цели такие фантастические суммы.