Актриса Юлия Рутберг призналась, что не хочет влюбляться

Народная артистка России, 57-летняя актриса театра и кино Юлия Рутберг стала гостьей программы «Секрет на миллион» на телеканале «НТВ», в студии которой звезда фильма «Кушать подано!» призналась, что боится влюбляться.
Одной из тем выпуска стала личная жизнь знаменитости, трижды перенесшей болезненные расставания. В беседе с ведущей передачи Лерой Кудрявцевой Рутберг призналась, что все свое время уделяет сыну и двум внукам, а также любимой работе.
Говоря же о любви, Рутберг уточнила, что предпочитает оберегать и ограждать себя от взрывных эмоций и потрясений. Актриса добавила, что пока не готова вступать в серьезные отношения.