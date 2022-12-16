Актриса Юлия Рутберг призналась, что не хочет влюбляться

Одной из тем выпуска стала личная жизнь знаменитости, трижды перенесшей болезненные расставания. В беседе с ведущей передачи Лерой Кудрявцевой Рутберг призналась, что все свое время уделяет сыну и двум внукам, а также любимой работе.