Заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова умерла в 40 лет

Стало известно о смерти заслуженной артистки Татарстана, певицы Эльмиры Сулеймановой. Трагической новостью в пятницу поделился баянист Алмаз Рахитов в беседе со СМИ.
Известно, что Сулеймановой было всего 40 лет. Причины и обстоятельства смерти не раскрываются. Предварительно, церемония прощания с певицей запланирована на 17 декабря и пройдет в поселке Зяб Набережных Челнов.
Поклонники утверждают, что на последнем концерте Сулейманова выглядела очень похудевшей и сообщила о своем плохом самочувствии.