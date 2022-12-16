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Заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова умерла в 40 лет

Происшествия
Заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова умерла в 40 лет

Стало известно о смерти заслуженной артистки Татарстана, певицы Эльмиры Сулеймановой. Трагической новостью в пятницу поделился баянист Алмаз Рахитов в беседе со СМИ.

Известно, что Сулеймановой было всего 40 лет. Причины и обстоятельства смерти не раскрываются. Предварительно, церемония прощания с певицей запланирована на 17 декабря и пройдет в поселке Зяб Набережных Челнов.

Поклонники утверждают, что на последнем концерте Сулейманова выглядела очень похудевшей и сообщила о своем плохом самочувствии.
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