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Лукашенко: Белоруссия никогда не будет врагом России

Политика
Лукашенко: Белоруссия никогда не будет врагом России

Официальный Минск никогда не будет врагом России. Соответствующее заявление 16 декабря сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам лидера, суверенитет и независимость белорусского государства невозможно поколебать. Об этом Лукашенко рассказал во время выступления на совещании по вопросам сотрудничества между двумя странами, передает информационное агентство «БелТА».

Ранее сообщалось, что Кремль высоко ценит союзнические отношения с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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