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Власти Украины объявили о введении экстренных аварийных отключений света по всей стране

Общество
Власти Украины объявили о введении экстренных аварийных отключений света по всей стране

Экстренные аварийные отключения света в пятницу охватили всю Украину, сообщил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

В своем Telegram-канале он назвал такое решение вынужденным. Оно потребовалось из-за повреждения объектов энергоинфрастуктуры Украины.

Тимошенко призвал украинцев с пониманием относится к отключениям электроэнергии и перебоям с подачей воды и тепла.

Воздушную тревогу в пятницу объявили по всей Украине. Особенно сложно после ударов по инфраструктуре дела обстоят в Харькове — город полностью обесточен. Вдобавок в Харькове остановилось метро. Впрочем, подземка также прекратила работу в Днепре и Киеве.
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