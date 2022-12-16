Власти Украины объявили о введении экстренных аварийных отключений света по всей стране

Экстренные аварийные отключения света в пятницу охватили всю Украину, сообщил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.
В своем Telegram-канале он назвал такое решение вынужденным. Оно потребовалось из-за повреждения объектов энергоинфрастуктуры Украины.
Тимошенко призвал украинцев с пониманием относится к отключениям электроэнергии и перебоям с подачей воды и тепла.
Воздушную тревогу в пятницу объявили по всей Украине. Особенно сложно после ударов по инфраструктуре дела обстоят в Харькове — город полностью обесточен. Вдобавок в Харькове остановилось метро. Впрочем, подземка также прекратила работу в Днепре и Киеве.