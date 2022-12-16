Власти Буркина-Фасо разработали законопроект по регулированию гуманитарных сборов

Уагадугу, 16 декабря. Министр связи Буркина-Фасо Жан Эммануэль Уэдраого объявил о введении государственной регистрации для гуманитарных и благотворительных сборов. Об этом сообщило агентство AiB.
В официальном коммюнике правительство поблагодарило инициативных граждан, которые организуют добровольные акции помощи. Однако чиновники отметили, что для большей открытости и эффективности целевых мероприятий необходимо закрепить их в законодательстве.
Министр уделил особое внимание сборам на нужды армии, которые проводятся в социальных сетях. Комитет по содействию и обеспечению прозрачности пожертвований начнет регистрировать подобные инициативы, а их авторы получат право использования символики подразделений.
Власти страны открыли две прямые линии для финансовых взносов на счет Сил обороны и безопасности (FDS) и Добровольцев для защиты Отечества (VDP). Перевести средства жители республики могут с помощью сервиса мобильных платежей местных операторов связи.
Ранее власти Буркина-Фасо объявили о наборе граждан в отряды ополчения для борьбы с терроризмом. Более 90 тысяч человек записались на службу в территориальных формированиях.