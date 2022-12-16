Роспотребнадзор зафиксировал прохождение пика заболеваемости гриппом в Москве

Глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева оценила текущую ситуацию с эпидемией гриппа в Москве.
В интервью телеканалу «Москва 24» Андреева призналась, что обстановка в городе продолжает оставаться весьма непростой, так как случаи заболевания граждан гриппом продолжаются на протяжении уже нескольких недель подряд. При этом статистика позволяет сделать оптимистичный вывод о том, что пик заболеваемости город уже сумел пережить, сообщает Life.
Как отметила Андреева, масочный режим в Москве не носит обязательного характера, выполняя профилактическую функцию. Вакцинация от гриппа остается тоже добровольной, но желательной.