Роспотребнадзор зафиксировал прохождение пика заболеваемости гриппом в Москве

В интервью телеканалу «Москва 24» Андреева призналась, что обстановка в городе продолжает оставаться весьма непростой, так как случаи заболевания граждан гриппом продолжаются на протяжении уже нескольких недель подряд. При этом статистика позволяет сделать оптимистичный вывод о том, что пик заболеваемости город уже сумел пережить, сообщает Life.