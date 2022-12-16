Певец SHAMAN заявил, что не совмещает работу и отдых

Певец, композитор и автор песен SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, признался, что не совмещает работу и отдых на шумных вечеринках.
Как отметил исполнитель хитов «Встанем» и «Я русский» в беседе с Пятым каналом, ему достаточно музыки и скопления людей на своих концертах.
В свободное же от работы время SHAMAN предпочитает избегать клубов и других заведениях, поскольку там его могут узнать поклонники и попросить исполнить для них одну из его композиций.
Ранее о том, как она относится к творчеству SHAMAN, рассказала российская певица, композитор и актриса Вика Цыганова.