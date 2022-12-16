«Локомотив» готов отдать более 10 млн евро за Пиняева и Глушенкова

Московский «Локомотив» готов заплатить в районе 10 млн евро за переход игроков «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
Кроме этого, «железнодорожники» будут обязаны отдать всю сумму за футболистов в течение одного месяца. «Крылья Советов» готовы продать Пиняева и Глушенкова в «Локомотив», если трансферный платеж будет погашен сразу, сообщает «РБ Спорт». Сделка может быть официальна завершена уже в первых числах января, добавил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее спортивный журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал, что «Локомотив» заплатит за Пиняева и Глушенкова в районе 5,5 млн евро. Однако эта информация не соответствует действительности.