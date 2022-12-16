«Локомотив» готов отдать более 10 млн евро за Пиняева и Глушенкова

Кроме этого, «железнодорожники» будут обязаны отдать всю сумму за футболистов в течение одного месяца. «Крылья Советов» готовы продать Пиняева и Глушенкова в «Локомотив», если трансферный платеж будет погашен сразу, сообщает «РБ Спорт». Сделка может быть официальна завершена уже в первых числах января, добавил источник, знакомый с ситуацией.