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«Локомотив» готов отдать более 10 млн евро за Пиняева и Глушенкова

Спорт
«Локомотив» готов отдать более 10 млн евро за Пиняева и Глушенкова

Московский «Локомотив» готов заплатить в районе 10 млн евро за переход игроков «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

Кроме этого, «железнодорожники» будут обязаны отдать всю сумму за футболистов в течение одного месяца. «Крылья Советов» готовы продать Пиняева и Глушенкова в «Локомотив», если трансферный платеж будет погашен сразу, сообщает «РБ Спорт». Сделка может быть официальна завершена уже в первых числах января, добавил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее спортивный журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал, что «Локомотив» заплатит за Пиняева и Глушенкова в районе 5,5 млн евро. Однако эта информация не соответствует действительности.
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