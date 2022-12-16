Аналитик Моисеев: 450 морпехов ВС Британии участвуют в противостоянии на Украине

По словам эксперта, Лондон больше не в силах скрывать, что морские пехотинцы под видом наемников выполняют боевые задачи на Украине. При этом власти также не могут официально признать этот факт. Моисеев предположил, что в действительности на украинской территории может быть гораздо больше британских военных.