Британское военное командование признало, что морпехи ВС страны принимают участие в боях против российской армии на Украине.
Аналитик Игорь Моисеев в статье для «Свободной прессы» обратил внимание на заявление британского генерала Роберта Маговена. Недавно он рассказал, что 450 морпехов ВС Британии проводят операции против российских войск.
По словам эксперта, Лондон больше не в силах скрывать, что морские пехотинцы под видом наемников выполняют боевые задачи на Украине. При этом власти также не могут официально признать этот факт. Моисеев предположил, что в действительности на украинской территории может быть гораздо больше британских военных.