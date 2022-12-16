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Малийская компания SAMA Money создаст первую финтех-ассоциацию в стране

Весь мир
Малийская компания SAMA Money создаст первую финтех-ассоциацию в стране

Бамако, 16 декабря. Малийская компания SAMA Money объявила о создании первой ассоциации финансовых технологий в стране.

Представители крупных бизнес-организаций провели заседание в столице республики. По итогам встречи участники приняли решение объединить ресурсы и сформировать доступную экономическую среду для соотечественников.

Сотрудники SAMA Money выступили инициаторами создания единой ассоциации финтех-компаний. Проект займется продвижением онлайн-банкинга, что облегчит доступ клиентов к сервису по всей стране.

Организаторы призвали остальные компании последовать их примеру. Они отметили, что подобная мера позволит обеспечить прозрачность и упростит гражданам процессы транзакций.

Власти в Бамако взяли курс на ускоренную цифровизацию всех сфер жизни общества. Ранее участники конференции, посвященной проблемам доступных интернет-технологий, обсудили перспективы развития региональных операторов мобильной связи.

Кроме того, правительство Мали введет биометрические удостоверения личности. По словам чиновников, такая мера позволит защитить персональные данные граждан, а также снизит бюрократическую нагрузку на государство.
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