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Терапевт Ивашкевич предупредила об опасности шампанского для сосудов

Общество
Терапевт Ивашкевич предупредила об опасности шампанского для сосудов

Шампанское относится к числу наиболее популярных алкогольных напитков в новогодние праздники. Однако его употребление может привести к негативным последствиям. Врач-терапевт Анна Ивашкевич рассказала, какими свойствами обладает шампанское.

Игристое вино, как и любые другие алкогольные напитки, повышает артериальное давление, утверждает медицинский специалист. Кроме того, употребление шампанского может привести к снижению устойчивости организма к вирусным инфекциям, так как алкоголь негативно влияет на иммунную систему человека, передает издание aif.ru.

Врач советует отказаться от употребления шампанского определенным категориям лиц. В частности данный напиток противопоказан беременным женщинам, пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и панкреатитом.
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