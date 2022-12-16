Терапевт Ивашкевич предупредила об опасности шампанского для сосудов

Игристое вино, как и любые другие алкогольные напитки, повышает артериальное давление, утверждает медицинский специалист. Кроме того, употребление шампанского может привести к снижению устойчивости организма к вирусным инфекциям, так как алкоголь негативно влияет на иммунную систему человека, передает издание aif.ru.