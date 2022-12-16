Терапевт Ивашкевич предупредила об опасности шампанского для сосудов

Шампанское относится к числу наиболее популярных алкогольных напитков в новогодние праздники. Однако его употребление может привести к негативным последствиям. Врач-терапевт Анна Ивашкевич рассказала, какими свойствами обладает шампанское.
Игристое вино, как и любые другие алкогольные напитки, повышает артериальное давление, утверждает медицинский специалист. Кроме того, употребление шампанского может привести к снижению устойчивости организма к вирусным инфекциям, так как алкоголь негативно влияет на иммунную систему человека, передает издание aif.ru.
Врач советует отказаться от употребления шампанского определенным категориям лиц. В частности данный напиток противопоказан беременным женщинам, пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и панкреатитом.