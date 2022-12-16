В Сети опубликовали список погибших при крушении вертолета Ми-8 в Улан-Удэ

Список членов экипажа вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на аэродроме в Улан-Удэ, опубликовали в Сети.
- Галсан Г., летчик-испытатель,
- Андрей С., техник,
- Илья Б., второй пилот.
Вертолет принадлежит Улан-Удинскому авиазаводу. Специалисты проводили тестовые полеты перед отправкой покупателю. Предварительная причина ЧП — попадание воздушного судна в вихревое кольцо.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что Ми-8 загорелся на рулежной дорожке при посадке в аэропорту Байкал. Все находившиеся на борту люди погибли.