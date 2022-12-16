Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Сети опубликовали список погибших при крушении вертолета Ми-8 в Улан-Удэ

Происшествия
В Сети опубликовали список погибших при крушении вертолета Ми-8 в Улан-Удэ

Список членов экипажа вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на аэродроме в Улан-Удэ, опубликовали в Сети.

  1. Галсан Г., летчик-испытатель,
  2. Андрей С., техник,
  3. Илья Б., второй пилот.

Вертолет принадлежит Улан-Удинскому авиазаводу. Специалисты проводили тестовые полеты перед отправкой покупателю. Предварительная причина ЧП — попадание воздушного судна в вихревое кольцо.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что Ми-8 загорелся на рулежной дорожке при посадке в аэропорту Байкал. Все находившиеся на борту люди погибли.
улан-удэ вертолет крушение список погибших
Военкоры ФАН
Лучшие в аду